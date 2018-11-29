Diş fırçalamayı öğrendiler

UZMAN çocuk diş hekimi Dt. Melek Yıldırım Sürme ve diş eti hastalıkları uzmanı Dt. Memduha Bulut tarafından karşılanan minik öğrencilere, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verildi. Drama eğitimi şeklinde uygulanan etkinlikte çocuklara, dişlerinin sağlıklı olabilmesi için peynir, süt, elma yemeleri gerektiği anlatıldı ve diş fırçalamanın önemi vurgulandı.

Konuyla ilgili konuşan Alaaddin Keykubat Koleji Kocagözün Anaokulu kampüs sorumlusu Hüsniye K. Baysal, "Çocuklarımızın sağlığı, sağlık yönünde aldıkları eğitim, onların bilinçlenmesi bizim için çok önemli. Ağız ve diş sağlığı çok erken yaşta bilinçli olarak hareket edilmesi gereken bir durum. Biz de bugün buraya öğrencilerimizi getirerek konuyla ilgili daha da bilgilenmelerini istedik. Başarılı ve güzel bir etkinlik olarak geçti, umarım bütün veliler bu konu üzerinde ciddi olarak dururlar" dedi. Uzman Dt. Memduha Bulut ve uzman Dt. Melek Yıldırım Sürme "Çocuklarımızın erken yaşta bu tür eğitimleri alması ileride çürük ve ağız kokusuna karşı önemli bir durum. Bugün burada Kocagözün Anaokulu öğrencilerini ağırladık, çok verimli bir süreç geçti. Çocuklarımıza önce konuyla ilgili bilgiler verdik, sonra da ağız ve dişlerini kontrol ettik" dediler.

