Diriliş'ten tarihi başarı! Senarist mest oldu: Teşekkürler Türkiye

İşte dün akşamın en çok izlenen 20 programı;

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan dizinin senaristi Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'dan tarihi rekor.. Teşekkürler Türkiye.." ifadelerine yer verdi.

En yakın rakibi Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'i reytinglerde ikiye katlayan Diriliş'in özet bölümü de ikinci oldu.

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