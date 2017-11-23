Diriliş'ten tarihi başarı! Senarist mest oldu: Teşekkürler Türkiye

TRT ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen bölümü reytinglerde televizyon tarihine geçecek bir başarıya imza attı.
YENİ BÖLÜM BİRİNCİ, ÖZET İKİNCİ
En yakın rakibi Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'i reytinglerde ikiye katlayan Diriliş'in özet bölümü de ikinci oldu.
MEHMET BOZDAĞ KAYITSIZ KALAMADI
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan dizinin senaristi Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'dan tarihi rekor.. Teşekkürler Türkiye.." ifadelerine yer verdi.
İşte dün akşamın en çok izlenen 20 programı;
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