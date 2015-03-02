Diriliş hayranlarını sevindirecek haber

GAZETE Habertürk yazarı Mustafa Doğan TRT'de yayınlanan 'Diriliş' dizisinin Haziran ayında sezon finali yapacağını ve 3 sezon planlanan dizinin finalin beyazperdede olacağını yazdı.

İşte o yazı...

Perşembe günü “Diriliş-Ertuğrul”un Beykoz Kaymakdonduran Mesire Alanı’ndaki setindeydim. Dizinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’dan takipçilerini sevindirecek bir bilgi aldım. 17 Haziran’da sezon finali yapacak olan ve üç sezon planlanan dizinin finali beyazperdede olacak

Reyting listesinin zirvesini parselleyen yeni Osmanlı dizimiz “Diriliş Ertuğrul”, aslında Riva’da, 40 bin metrekarelik alana kurulan dev platoda çekiliyor. Ama yeni bölümde yer alan ormanda kovalamaca ve dövüş sahneleri için ekip perşembe günü Beykoz-Kaymakdonduran Mesire Alanı’ndaydı.

İstanbul’un malum trafiği nedeniyle uzayan bir yolculuğun ardından sete vardığımda ilk sahneler çekilmiş, yemek arası verilmişti. Dizinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan o sırada karavanında istirahatteydi. Kendisiyle kısa bir sohbetin ardından, Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli yapımları arasında yer alan dizinin hangi şartlarda çekildiğini görmek için seti keşfe çıktım.

EKİP KARINCA GİBİ...

100’e yakın kişinin çalıştığı sette ilk gözüme çarpanlar; yan yana dizilmiş, başrol oyuncularına ait karavanlar, asla sesleri çıkmayan ve görevlilerin komutlarını bire bir yerine getiren özel eğitimli, birbirinden muhteşem 12 at, mesire alanına yayılmış kostüm ve set araçları oluyor. Yemek molasının ardından işe koyulan ekip, kurulan iki ayrı çekim alanında deyim yerindeyse karınca gibi çalışıyor. Kaan Taşaner’li sahneleri yönetmen Metin Günay, Engin Altan Düzyatan’ın sahnelerini ise ikinci yönetmen Hakan Arslan çekiyor.