Diriliş Ertuğrul fragmanı yayınlandı! Alanya Kalesi'nde yeni devlet yemini

DİRİLİŞ Ertuğrul’da aksiyon seviyesi dorukta olan bir bölüm daha geride kaldı ve Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Her bölümü gibi Diriliş Ertuğrul’un 141. son bölümü de heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Son bölümün ardından izleyiciler heyecanla Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını bekliyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul, Mergen’i kurtarıyor ama Bamsı’nın geç gelişi ona Alıncak ve Beybolat’ı kaybettiriyor. Bamsı hatasının bedelini ağır ödüyor. Sırma Hatun’un da nifakıyle Bamsı ile Ertuğrul’un arası daha da açılıyor. Alıncak Ertuğrul’un onları bulmasından sorumlu tuttuğu Dragos’un peşinde düşüyor. Beybolat’a gerçek kimliğini açıklayan Dragos ona bir anlaşma teklif ediyor. Ertuğrul’un düşmanları bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan 141. son bölümde başka neler yaşandı?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Sırma Hatun, Hafsa Hatun’a sokularak onu Ertuğrul ve ailesine karşı doldurmak ister. Bu aslında Beybolat’ın planıdır. Ertuğrul’un Bamsı ile arasını açmak için bu planı yapıyor. Hafsa gayretine rağmen yaranamadığını söyleyerek dert yanıyor. Sırma da ona hak vererek Selcan’ın Hafsa’nın üzerine çok gittiğini söylüyor. Hafsa’nın yaşadıkları oğullarını da etkilemeye başlıyor. Hatta bu durumu Savcı da öğreniyor. Aybars duyduklarını Savcı’ya söylüyor. Ama Savcı Selcan’a laf ettirmiyor. İkisinin arasında atışma başlayınca Selcan ve Hafza durumu fark ediyor. Selcan ile Hafsa arasında ipler bir kez daha geriliyor. Hafsa huzur istediğini haykırıyor. Sırma’nın planı böylece başarıya ulaşıyor.



ERTUĞRUL ALINCAK VE BEYBOLAT’A KARŞI

Ertuğrul Mergen’in kaçırıldığını öğrenince hemen harekete geçiyor. Ertuğrul Mergen’in peşine düşüyor ama aklının bir yanında da Beybolat var. Yeğeninin intikamını almak için Beybolat’ı bulması gerekiyor. Ertuğrul adamları ile Mergen’in tutulduğu yere geliyor. Mergen’i kaçırmak çok kolay olacağa benzemiyor. Ertuğrul adamlarını ikiye bölüp harekete geçiyor. Ancak Alıncak ve adamları Ertuğrul ve adamlarının etrafını sarıyor. Beybolat ve Alıncak’ı da karşılarında buluyorlar. Ertuğrul ‘nerede kaldın Bamsı’ diyerek adamlarının kalanının gelmesini istiyor. Ayrıca Ertuğrul yüzü kapalı adamı sesinden tanıyor. Bu adam Albastı’nın ta kendisi.

ERTUĞRUL’DAN BAMSI’YA: BUYRUĞUMA İTAAT ETMEDİN

Ertuğrul ve adamları ile Alıncak’ın adamları çatışmaya başlıyor. Gündoğdu çatışmada yaralanıyor. Oğlunun canını ise Ertuğrul kurtarıyor. Bamsı ve diğer adamlar geç kalıyor. Geldiklerinde ise Ertuğrul Bamsı’ya kızarak zamanında gelselerdi Alıncakı da Beybolat’ı da kıstıracaklarını söylüyor. Ertuğrul obaya döndüklerinde Bamsı’ya öfkesini gösteriyor ve buyruğuna itaat etmediğini söylüyor. Bamsı kılıcını çıkarıp Ertuğrul’a veriyor. Ertuğrul ona ‘Cenk meydanında hatanın yeri olmaz bunu öğrenemeyenden de Alp olmaz’ diyor. Bu sayede Beybolat’ın da istediği oluyor ve Bamsı ile Ertuğrul’un arası açılıyor.

ALINCAK KALEYİ BASIYOR

Uranos buyrukla birlikte Alıncak'a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı'yı buluyor. Bu nedenle Alıncak ve Beybolat Ertuğrul’un onları bulmasının sorumlusu olarak Dragos’u görüyorlar. Alıncak Dragos’a gidiyor. Dragos’un yanına giden Alıcak orada Zangoç’u da görüyor. Dragos zannettiği Uranos’un boynuna yapışan Alıncak oraya kan içmeye geldiğini söylüyor.

DRAGOS BEYBOLAT’A KİMLİĞİNİ AÇIKLIYOR

Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat'ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos'un kendisi olduğunu açıklıyor. Babasını öldürenin Ertuğrul olduğunu söyleyerek onu kışkırtıyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 10:54