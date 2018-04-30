Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman Gazi geliyor

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edeceği bekleniyor. Ve yerine Diriliş Osman Gazi olarak devam edileceği söyleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey’in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Beyin 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey Osmanlı İmparatorluğunu kurucu padişahı olacak.

Oyuncular ile anlaşma yapıldı

Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine başarı ile devam eden Engin Altan Düzyatan’da diziden ayrılmış olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümlerinde Ertuğrul Bey karakterine başka bir oyuncu canlandıracak.

Son olarak 2017 2018 sezonunda Osman Bey’i canlandırması için Engin Altan Düzyatan’ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey’in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.