Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
106932
ALTIN
170.371
DOLAR
4.0390
STERLİN
5.5478
EURO
4.8770
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat! Böcek yemiş olabilirsiniz
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat!...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman Gazi geliyor

TRT1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz yaşanıyor. Baycu Noyan karakteri ile bir döneme damgasını vuran Barış Yağcı diziye geri dönüyor. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey dünyaya geliyor. Ertuğrul Beyin 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey Osmanlı İmparatorluğunu kurucu padişahı olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Diriliş Osman Gazi'nin başlanacağı bildirildi. Peki Diriliş Ertuğrul'un finalinden sonra ne olacak? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman Gazi geliyor

TRT1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz yaşanıyor. Baycu Noyan karakteri ile bir döneme damgasını vuran Barış Yağcı diziye geri dönüyor. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey dünyaya geliyor. Ertuğrul Beyin 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey Osmanlı İmparatorluğunu kurucu padişahı olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Diriliş Osman Gazi'nin başlanacağı bildirildi. Peki Diriliş Ertuğrul'un finalinden sonra ne olacak? İşte detaylar...

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:11
Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman Gazi geliyor
banner404

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edeceği bekleniyor. Ve yerine Diriliş Osman Gazi olarak devam edileceği söyleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey’in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Beyin 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey Osmanlı İmparatorluğunu kurucu padişahı olacak.

Oyuncular ile anlaşma yapıldı

Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine başarı ile devam eden Engin Altan Düzyatan’da diziden ayrılmış olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümlerinde Ertuğrul Bey karakterine başka bir oyuncu canlandıracak.

Son olarak 2017 2018 sezonunda Osman Bey’i canlandırması için Engin Altan Düzyatan’ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey’in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Osman BeyErtuğrul BeyDiriliş ErtuğrulTrt1Osman Gazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyalıların aday kriterleri ne? Vatandaşa sorduk! İşte o yanıtlar
Alanyalıların aday kriterleri ne? Vatandaşa sorduk! İşte o yanıtlar
Alanya-Gazipaşa Yolu’na bakım 
Alanya-Gazipaşa Yolu’na bakım 
Ameliyatta vücudunda tel unutulan kadına, bakanlık 30 bin TL ödeyecek
Ameliyatta vücudunda tel unutulan kadına, bakanlık 30 bin TL ödeyecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim