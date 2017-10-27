Diriliş Ertuğrul'da Meral Akşener sansürü mü geliyor?

AKŞENER'İN partisinin ismi "İYİ", logosu da "güneş" oldu. İYİ Parti’nin bayraklara yazılan isminde zeminin gök mavisi olması ve yazı stili, akıllara “Kayı Boyu”nun işaretini getirdi.

Oğuzların Kayı Boyu'nun simgesi olan IYI, “İki ok bir yay”dan meydana gelirken,“Kayı”, kelime olarak ise, "Kuvvet ve Kudret Sahibi" anlamına geliyor.

GELECEK BÖLÜMLERİNDE EKRANA YANSIYACAK MI

TRT'nin ünlü "Diriliş Ertuğrul" dizisi, Ertuğrul Gazi dönemini anlatıyor. Dizide sık sık Kayı Boyu simgesinin kullanılması dikkat çekiyordu.



Dizide kullanılan o simgenin ekranlara yansıması şu şekildeydi:

Meral Akşener'in yeni partisinin simgesiyle bağdaştırılan Kayı Boyu simgesinin, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yeni bölümlerinde ekranlara yansıyıp yansımayacağı sosyal medyada tartışma yarattı.