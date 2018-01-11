YENİ bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Diriliş yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VİDEOSU

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM Yayin Tarihi: 17 OCAK 2017

DİRİLİŞ DİZİSİ (DİRİLİŞ ERTUĞRUL) YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş "Ertuğrul"

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜMDE NE OLDU?

Diriliş Ertuğrul 101. ; Ertuğrul Bey'in Hanlı Pazar'da, 'Türk Beyleri'yle istişarede bulunduğu Türkmen Toyu ile başlıyor. Ertuğrul Bey toyda gaza yolunda birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Ertuğrul Bey, "Bütün Türk obaları, bu zaferi paylaşmalıdır. Alplerimizin pusatları şakırdamalı, atlarımızın nalları toprağı sarsmalıdır." sözleriyle Türkmen Obaları ile tek yumruk olmaları gerektiğini vurguluyor.

Ertuğrul Bey gazanın kolay olmayacağını ve gaza sırasında Ares'in de obalara karşı saldırıya geçebileceğini biliyor. Bu duruma da önlem alman isteyen Ertuğrul Bey, Kayı Beyleri'ni topluyor ve obanın zaafa düşmemesi için uyarılarda bulunuyor. Beylerle bilgi alışverişinde bulunan Ertuğrul Bey, "Sadece Alpler değil, geride kalan herkes cenk vaziyetine geçsin" diyerek obadaki güvenlik durumunu alarm seviyesine çıkarıyor.

Diriliş Samsa Neden Öldü? Neden Diziden Ayrıldı?

Diriliş Samsa Neden Öldü? Neden Diziden Ayrıldı? Melih Özdoğan neden diziden ayrıldı? Diriliş Ertuğrul TRT 1 ekranlarında heyecanla izlenmeye devam ederken bu hafta artık Karacahisar kalesinin fethi başlamıştır. Ertuğrul ve alpleri tüm hazırlıkları tamamlamış ve Karacahisar’a cenge gitmek üzere yola koyulmuşlardır. Bahadır bey de Ertuğrul Bey’in güvenini kazanmak için Mancılıklar yapmış ve Ertuğrul’un yanında olduğunu göstermiştir ancak tabi bunun arkasında bir hainlik de olacaktır.

Önce oğlu Sancar ile Çavdar Obasına baskını planlamış sonra da Titan’a Ertuğrul’un planını anlatmıştır. Tabi Titan ve Ares de Ertuğrlun planına göre hazırlıklarını tamamlamış ve pusuya yatmışlardır. Bunun için önce Titan askerleri ile birlikte mancılık yapanlara saldırmışlar ve bir çok alpi şehit etmişlerdir.