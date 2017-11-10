Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109410
ALTIN
159.845
DOLAR
3.8720
STERLİN
5.0845
EURO
4.5028
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
Motor ustasından çarpıcı buluş
Motor ustasından çarpıcı buluş
Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
Cilt kanserini teşhis eden ucuz...
banner468

Direksiyonda sıkışan otobüs şoförüne, yolcular moral verdi!

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde, yolcu otobüsü önündeki kamyona çaptı. Direksiyonda sıkışan sürücüyü, yolcular bir an bile yalnız bırakmadı

Direksiyonda sıkışan otobüs şoförüne, yolcular moral verdi!

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde, yolcu otobüsü önündeki kamyona çaptı. Direksiyonda sıkışan sürücüyü, yolcular bir an bile yalnız bırakmadı

10 Kasım 2017 Cuma 11:56
Direksiyonda sıkışan otobüs şoförüne, yolcular moral verdi!
banner404

TEM Otoyolu'nun  İzmit geçişinde önünde giden kamyona çarpan yolcu otobüsünün şoförü direksiyon koltuğunda sıkıştı.

OTOBÜS KAMYONA ÇARPTI

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu  Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi.  Ankara istikametine giden Ömer  Lütfü Demir idaresindeki 41 EF 277 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Rıdvan Kurt idaresindeki 54 YV 132 plakalı kamyona çarptı.

YOLCULAR MORAL VERDİ

Kamyon, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüs şoförü Ömer  Lütfü Demir ise direksiyon koltuğunda sıkıştı. Yolcular yaralı sürücüye sağlık ekipleri gelinceye kadar moral vermeye çalıştı. Demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKuruçeşmeIzmitLütfü Demir3. Sayfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV muhabirini ısıran ata, esnaf sahip çıktı
Show TV muhabirini ısıran ata, esnaf sahip çıktı
KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusu cevap arıyor? KYK ne zaman açıklanacak?
KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusu cevap arıyor? KYK ne zaman açıklanacak?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak.. BBDK personel alım şartları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak.. BBDK personel alım şartları

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim