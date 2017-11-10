Direksiyonda sıkışan otobüs şoförüne, yolcular moral verdi!

Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüs şoförü Ömer Lütfü Demir ise direksiyon koltuğunda sıkıştı. Yolcular yaralı sürücüye sağlık ekipleri gelinceye kadar moral vermeye çalıştı. Demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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