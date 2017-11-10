Direksiyonda sıkışan otobüs şoförüne, yolcular moral verdi!

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde önünde giden kamyona çarpan yolcu otobüsünün şoförü direksiyon koltuğunda sıkıştı.
OTOBÜS KAMYONA ÇARPTI
Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer Lütfü Demir idaresindeki 41 EF 277 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Rıdvan Kurt idaresindeki 54 YV 132 plakalı kamyona çarptı.
YOLCULAR MORAL VERDİ
Kamyon, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüs şoförü Ömer Lütfü Demir ise direksiyon koltuğunda sıkıştı. Yolcular yaralı sürücüye sağlık ekipleri gelinceye kadar moral vermeye çalıştı. Demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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