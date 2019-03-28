Dinek'in 40 yıllık sorununa çözüm

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi son kez Encümen Toplantısına başkanlık yaptı. Başkan Yücel, son toplantısında Dinek Mahallesi sakinlerine müjde niteliğinde bilgiler paylaştı. 28 Mart 2019 itibariyle Dinek Mahallesi'nin 40 yıllık imar sorununa çözüm niteliğindeki 18. madde uygulamasının tamamlandığını ve Alanya Belediyesi'nde askıya çıktığını ifade eden Başkan Adem Murat Yücel, "Dinek Mahallesi'nde herkesin merak ve heyecanla beklediği, 40 yıllık imar sorunu 18. madde uygulamasıyla sona erdi. Listeler bugün itibariyle Alanya Belediyesi'nde askıya çıktı. 1 ay süreyle de askıda kalacak. Sonrasında da Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tescili sağlayacak" dedi. Başkan Yücel, üniversite bölgesi için hazırlanan 18. madde uygulamasının da askı süresinin dolduğunu ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gönderildiğini söyledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne de değinen Başkan Yücel, tüm Alanya halkını demokrasinin temeli olan seçimlerde oy kullanmak üzere sandıklara davet etti. Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar sükunetli siyaset anlayışından ödün vermediklerini aktaran Başkan Yücel, "Bu duruşumuzdan ödün vermeden süreci tamamlayacağız" dedi.