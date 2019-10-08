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‘Dinamik bir ekiple geliyoruz’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Temsil Kurulu, 17 Ekim'de sandığa gitmeye hazırlanıyor

GÜNCEL 08.10.2019, 22:24
‘Dinamik bir ekiple geliyoruz’
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TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Yılmaz da seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti. Sürece ve seçime ilişkin bilgiler veren Yılmaz, daha dinamik, genç ve barış şiarıyla hareket eden bir ekiple TÜRSAB’ı hak ettiği yere getireceklerini ifade etti.

#Türkiye Seyahat Acentaları Birliği #TÜRSAB #Alanya Bölgesel
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