Din görevlileri istişare etti

Meryem KANBEROĞLU

KUR'AN-I Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve Müftü İlhan tarafından idari konularda bilgilendirmeler yapıldı. Müftü İlhan, yapılan hizmetleri yerinde görmek, sorunları paylaşarak, nelerin yapılabileceğini istişare etmek için bölge toplantıları yapılacağını bildirdi. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan şunları kaydetti: “Din görevlilerimizle yaptığımız toplantımızda müftülüğümüz tarafından hedeflenen ve yapılması planlanan projelerimizi gözden geçirdik. İlçemizde din hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için şimdiye kadar yapılan, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Gençlere, kadınlara ve engelli vatandaşlarımıza kısaca toplumun her kesimine hizmetlerimizi ulaştırma noktasında genel bir değerlendirme yaptık. Toplantımızda ayrıca yapılan hizmetleri yerinde görmek, görevlilerimiz arasındaki dayanışma ve kaynaşmayı, birlik ve beraberliği sağlamak, bölgelerimiz ile camilerimizdeki sorunları paylaşarak nelerin yapılabileceğini istişare etmek, görevlilerimizin görevleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmalarını ve hizmet birliğini sağlamak amacıyla mahalle ve bölge toplantıları düzenleme kararı aldık.”

Toplantı, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.