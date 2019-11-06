Din dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddialarıyla ilgili soruşturma

AYDIN'DA ilk olarak özel okullarda Din dersi öğretmenliği yapan Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunu Esma B.K. daha sonra devlet memuru olarak devlet okullarında devam etti.15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan, ancak daha sonra yeniden görevi iade edilen Esma B.K.’nin sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürüttüğü iddia edildi.Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından yapılan açıklamada "Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez bir şey” diye denirken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hakkındaki iddialardan haberdar olmadığını belirten din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Esma B.K. okulda derslerine devam ettiğini belirtti. Yıllarca Aydın’da görev yapıp Aydın’da ikamet eden öğretmen Esma B.K. doktor olan eşinin İzmir’de görev yapmasından dolayı da Kuşadası’ndaki derslerine İzmir’den gelip gittiğini söyledi.