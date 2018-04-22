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Dim’in konuğu Koçak olacak

Mehmet Ali Dim'in Dim TV'de hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı Nostalji'nin 23 Nisan Pazartesi (yarın) günkü konuğu, Faruk Nafiz Koçak olacak. Program saat 19.30'da başlıyor.

Dim’in konuğu Koçak olacak

Mehmet Ali Dim'in Dim TV'de hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı Nostalji'nin 23 Nisan Pazartesi (yarın) günkü konuğu, Faruk Nafiz Koçak olacak. Program saat 19.30'da başlıyor.

22 Nisan 2018 Pazar 16:58
Dim’in konuğu Koçak olacak
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TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'in Dim TV'de hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı Nostalji'nin 23 Nisan Pazartesi (yarın) günkü konuğu, DYP'nin bir dönem önemli isimlerinden olan Faruk Nafiz Koçak olacak. Program saat 19.30'da başlıyor.

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Gazeteci Mehmet Ali DimDim Tvİğneli Fıçı Nostalji
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