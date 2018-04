Dim’den Dim Radyo’da sert sözler 

GÖKHAN Koca ile Günaydın Alanya’nın söyleşi bölümünde Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Koca’nın sorularını yanıtlayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘VALİ KARALOĞLU BİZİ DOĞRULADI’

Alanya Teleferik fiyatına yapılan indirimi yeterli bulmadığını söyleyen Dim, “Teleferik fiyatını gerek Yeni Alanya Gazetesi, gerekse şahsım olarak sosyal medya hesaplarımda çok yüksek olduğunu belirtmiştik. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘Biz hesabımızı yaptık, fiyat normal’ demişti. Geçtiğimiz günlerde Alanya’ya gelen Sayın Antalya Valisi Münir Karaloğlu da bizim değerlendirmemizi doğrular nitelikte fiyatı fazla bulduğunu belirterek ‘15 TL bari yapın, o bile pahalı ama’ dedi. Bana göre 10 TL’ nin altında olmalı. 4 kişilik bir ailenin 18 TL’den teleferiğe 72 TL ödemesi gerekir. Asgari ücretle geçinen bir aile için bu rakam çok fazla. Bence halkın yolu olmalı. Alanya Kalesi’ne özel aracın çıkışını engelleyeceksiniz ve hatta özel araçlardan giriş ücreti alacaksınız. Toplu taşıma olacak ama daha minimal araçlarla. Tur otobüslerinin çıkması da yanlış. Siz otobüslerle turist taşıyacaksanız teleferiğin bir anlamı yok.

‘TANITIM BÜTÇESİ YETERSİZ’

Tanıtım her şekilde mutlak suretle yapılması gerek. Tanıtımın hangi araçlarla yapıldığı önemli. ITB Berlin Fuarı bu yıl 52. kez kapılarını açtı. Fuarlar daha çok tur operatörleri ve otelcinin buluştuğu, tüketicinin az olduğu yerer. Fuarlara tamamen tanıtım misyonu yüklemek doğru değil. Belki 20-25 kez gittim ITB Berlin’e, bu yıl gerçekten çok güzeldi. Geçen sene çok kötüydü mesela. Bu fuarlar turizmin olmazsa olmazı. Sosyal medya ağları tanıtımda etkin kullanılmalı. Eksiğimiz bu. Alanya yerli turisti ihmal etti. Yabancı turistin gelmeye başlamasıyla biz bireysel turizmi unuttuk. Daha fazla yerli turist almamız gerekiyor ama iç pazarda da medya ve sosyal medya tanıtımını fazla kullanamıyoruz. Alanya’da tanıtımla ilgili ciddi bütçe sorunu var. Alanya kentinin tanıtıldığı bütçe çok kısıtlı. Tanıtım kadar Alanya’ya gelen bir turistin buradan mutlu gitmesi ve burayı iyi anlatması lazım ki tekrar gelsin. Beraberinde başkalarını da getirsin. Öğrencilik dönemimizde Turizm Haftası etkinliklerinde ‘Bir memnun turist bin turist getirir’ diye dövizler asardık. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığımız haber ve paylaşımların ardından verdiği demeçlerde ‘Bu saatten sonra gelen turistti memnun göndermek lazım’ dedi .

‘ŞAHİN COŞKULU BİR ŞEKİLDE SEÇİLDİ’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) kurulduğu günden bu yana Alanya için çok önemli bir kurum. Mehmet Sahin’i tebrik ederim. Merkezi yönetimle ilişkileri iyi. Bunlar hizmete dönüştü. Ve tabi ki açık ara ALTSO üyeleri geçmiş 4,5 yılı onayladı ve coşkulu bir şekilde yeniden seçildi. Oda seçimleri her dönemde siyasete malzeme olmuştur maalesef. Ama bu yüzde 100 bir destek olmuyor onu da söyleyelim. Mehmet Şahin her ne kadar AKP’li olsa da AKP’nin yüzde 100 desteğini aldığını söyleyemem. Mustafa Tuna’nın arkasında da MHP yer aldı. CHP bölündü, bazıları Şahin’i bazıları Tuna’yı destekledi.

‘ALANYA TURİZM KENTİ ‘

Adem Murat Yücel, 4 yılı bitirdi. Adem bey bütün şehir yasasıyla bir anlamda bir reformun başladığı süreçte yapısal değişimi gerçekleştirmek anlamında geçtiğimiz 4 yılda başarılı oldu. Bütçe gelirlerini arttırdı, tebrik ediyorum kendisini. Bir değişim, yapılanma, yeni döneme hazırlık olarak görüyorum geride kalan 4 yılı. Asfaltını, betonunu ve elektriğini kendi üretiyor. Bir nevi tohum ekmek gibi. Tabi şu var Alanya turizm kenti. Turizm endeksli çalışan insanların beklentileri farklı. Kırsalın talebi farklı. Kırsaldaki insan suyum aksın, yolum asfalt olsun istiyor. Şehir merkezinde vizyon gerektiren projeler bekliyor insanlar. Alanya’nın level atlaması gerekiyor. Eski Hastane Kavşağı’na yapılan üstgeçidi eleştirdim. Orası hastane için projelendirilmişti. Hastane taşındığına göre iptal edilebilir, deplase edilerek başka bir yere yapılabilirdi. Çirkinlik abidesi. Çok yüksek değil, yüklü bir kamyon geçerken kazaya sebebiyet verebilir. Ben Alanya için yapıyorum bu eleştirileri. Kimseye kastım yok. Yeni belediye binası gerekli mi? Alanya’da 13 tane belediye hizmet binası var. Hasanağalar Konağı riyaset makamı olarak kullanılır, iletişim çağındayız. Hasanağlar Konağı’na tüm birimlerin anında görülebileceği bir sistem kurulabilir. Eski binanın yıkılması gündemdeydi. Sonra vazgeçildi. O binanın kaldırılması gerekiyor. Denizi kapatmayacak şekilde başka bir şey yapılabilir. Binayı yapan da rahmetli amcam Müstakbel Dim. O dönemde de hem ben hem rahmetli babam Arıkan Yılmaz Dim, binanın yerini eleştirdik. Yeni belediye binası yeri ise çok çok yanlış. O binanın yeni çevre yolu üzerinde bir yere yapılması gerekirdi ki yeni bir cazibe merkezi olsun. Kamu binaları gittiği bölgeyi canlandırır.

‘ALANYA’DA ARAZİ SORUNU VAR’

Özellikle Alanya merkezde arazide sıkıntımız var. Bu yüzden kentteki AVM’ler minimize edilmiş durumda. Bu tür merkezlerin 50-100 dönümlük alanlara yapılması gerekiyor. Yeni çevreyolu kenarına yapılması gündemde olan bir AVM projesi var. Alanya’daki dükkanlarda çok güzel. Her şeyi bulmak mümkün AVM’den daha iyi hizmet veriyor.

‘TERCİHİMİZİ TURİZMDEN YANA KULLANDIK’

Turizm öyle bir sektör ki kendisinden başka sektörleri kabul etmiyor. Turizm bölgesinde ağır sanayi olmaz. Turizm ve sanayi bir arada olmaz. Biz yolarda turist taşıyan araçlar, limanımızda kurvaziyer gemisi görmeyi tercih etmişiz. Turizme iç içe olabilecek sektör tarım. Onu da yapıyoruz. Muzda Alanya çok iyi bir noktada. Bir arz fazlalığına gidiliyor. Herkes muz ekiyor. Muz üretiminde tarımsal planlama yapabiliriz. Tarlada bunu yaşadık. Kendi ayağımıza sıkmaya gerek yok. Avokadoda bu sıkıntı yok.

‘TEREDDÜTLERİM VAR’

Akdağ bizim uzun yıllardan beri hayalimiz olan bir proje. Endişelerimiz de var tabi. Akdağ kuzey ve güney olarak iki kısım. Akdeniz çanağında kar 10-15 yıl içinde kalmayacağı öngörüsünde akademisyenler. Antalya Saklıkent’te bu durum yaşandı 2-3 sene kar tutmadı ve kullanılamadı. Akdeniz’e kuraklık ve tropik iklim hakim olacak. Alanya’nın daha kar alamayacağı anlamına geliyor. Keşke 30 sene önce gündeme geldiğinde hayata geçirilseydi de şimdiye kadar nimetlerinden yararlansaydık. Orası 12 aya kullanılabilecek bir tesis olacağı için önemsiyorum. Bu konuda Mehmet Şahin’in de büyük çalışmaları oldu. Sağlık turizmine değinecek olursak Alanya’da sağlık turizmi Damlataş Mağarası ile başladı. Astım hastalarına iyi geldiği yılarda akın akın insanlar sadece Damlataş’a tedavi için geldi sağlık turizmi için. Burada büyük devasa ölçekli sağlık tesisleri olmalı. İsim yapmış hekimler ve Profesörler olmalı içinde. Kaplıcalarınız yok ama deniz suyunun ısıtılarak sağlık turizminde kullanılması mümkün. Deniz suyunu önemsemiyoruz ama şifa kaynağı. Deniz suyunun ısıtılarak kullanılacağı bir tesis Alanya’ya kazandırılabilir.

‘BİNA BÜYÜDÜ HASTANE BÜYÜMEDİ’

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni bir tesis. Bir çok badire atlattı. 6 defa açılış tarihi ertelenen bir tesis. Bizde bir söz var ‘Göç yolda düzelir’. Bunu bilerek taşındı hastane. Şu anda bina büyüdü, hastane büyümedi cihazlar aynı. Yapılması gereken çok şey var. Biraz sabredeceğiz. Etap etap onlar da düzenlenecek. Başhekim Bülent Taşbaş da çalışkan bir arkadaşımız.

‘İYİ GİDİYORUZ’

Yeni nesil Dim TV (dimtv.tv) ve Dim Radyo olarak iyi gidiyoruz. Hiçbir zaman patron gibi düşünmedim. Medya iletişim araçlarının asıl sahibi her zaman halktır. Onların memnuniyeti kadar aidiyet duyarız biz de.”