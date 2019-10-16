Dim’den birlik beraberlik mesajı
Küresel Medya Buluşması için Bakü’de bulunan KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, Azeri devlet televizyonuna konuk oldu
KURUCU Genel Başkanlık görevini Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Bakü'deki temaslarını dün de sürdürdü. Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliğiyle Küresel Medya Buluşması'nı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiren KGK, Medya Buluşması'nın 3'üncü gününde Azerbaycan devlet kanalı AZ TV'ye konuk oldu. KGK kurucuları Bülent Aydemir ve Elşad Eyvazlı ile birlikte canlı yayına katılan KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, canlı yayında Bakü Medya Buluşması üzerine sohbet etti.
‘TEK MİLLETİN TEK MEDYASIYIZ’
Azerbaycan medyasının KGK’ya yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Dim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen KGK kuruluş onayının ardından verdiği röportajda ise, "Tek milletin tek medyasıyız” diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
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