Dim'den Ankara'ya videolu mesaj! ‘GZP’de iki yönlü iniş kalkış olmalı’

SOSYAL medya hesabında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü etiketleyen Dim, 2132 metre uzunluğundaki Saint Marteen Havalimanı ile 2500 metre uzunluğundaki Alanya Gazipaşa Havalimanı’nı kıyaslayarak şu mesajı paylaştı: “Plajın üstünden dokunulacak kadar yakın mesafeden devasa uçakların inip kalkmasıyla ünlü Saint Marteen Havalimanı’nda insanlar uçakla fotoğraf çektirebilmek için tehlikeye aldırmadan öylece bekliyorlar. Burayı görünce Alanya Gazipaşa Havalimanı’na yapılanın haksızlık olduğunu düşündüm. Neden mi? Tıpkı Alanya Gazipaşa Havalimanı gibi pistin bir ucunda deniz, diğer ucunda çok yakın mesafede dağ var. Ama Saint Martin'de uçakların dağ yönüne doğru kalkış yapmasına izin veriliyor. Tek yönlü ve kısıtlı değil yani Alanya Gazipaşa Havalimanı gibi. İşte video. İzleyin.”