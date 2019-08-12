Dimçayı yolları köstebek yuvası: Saklı cennetimize yakışıyor mu?

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

HER yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği Dimçayı’nın yolları adeta köstebek yuvası gibi. Geçtiğimiz aylarda Tosmur Mahallesi’nden başlayarak Dimçayı’nın girişine kadar gerçekleştirilen asfalt çalışması, maalesef Dimçayı yolunun devamı için söz konusu değil. Dimçayı'nın başı kel mi? Milyonlarca turist alan Alanya'nın saklı cenneti Dimçayı'na bu yollar yakışıyor mu? Dim TV (dimtv.tv) idari yetki birimlerine seslendi.