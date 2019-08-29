Dimçayı tüneli aydınlatıldı

Alper Kutay

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ağı içine alındıktan sonra 2015 yılında aydınlatılması yapılan Dimçayı Tüneli’nde arızalara anında müdahale ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi bünyesinde faaliyet gösteren teknik ekipler, yaptıkları çalışmayla tünelin aydınlatmasında yaşanan sorunları giderdi. Bölgede bulunan 12 mahallenin grup yolu üzerinde bulunan 330 metrelik tünel, aynı zamanda yaz aylarında Dimçayı piknik alanları güzergahı üzerinde de bulunuyor. Birçok yerli ve yabancı turistin de kullandığı tünelin aydınlatılmasının sağlıklı çalışması büyük önem arz ediyor. Yapılan çalışmadan memnun olan mahalle muhtarları ve bölge sakinleri, “Büyükşehir Belediyesi’nden önce aydınlatmada yaşanan sorunları çözecek merci bulmakta zorlanıyorduk. 2015 yılından bu yana tünelimizin aydınlatması düzenli çalışıyor. Arızalar da kısa sürede gideriliyor. Böylece hem bizler hem de yöremize gelen misafirlerimiz daha güvenli bir şekilde seyahat ediyor.