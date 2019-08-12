Dimçayı'ndaki tarihi köprü hakettiği ilgiyi görmüyor

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

ALANYA'NIN doğa harikası Dimçayı'nda bulunan 12 kemerli tarihi su kemeri, Alanya'nın tarihi değerlerinden yalnızca biri ve pek çoğu gibi o da atıl vaziyette. Işıklandırılması, bilgilendirme levhalarının konulması ve düzenlemelerin yapılması halinde Alanya'nın marka değerini de arttıracak olan tarihi köprü, turizme neden kazandırılmıyor merak konusu olurken, Dim TV (dimtv.tv) konuyu gündemine alarak idari yetki birimlerine çağrıda bulundu.