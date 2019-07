KERVANSARAY'ın işletmecisi Yılmaz Sucu, "Her işletmenin tabelasını görmek mümkün. Vergileri de ödeniyor. Ancak görüntü kirliliğini önlemek için bir standart getirilmeli" dedi.Dim Çayı’na giden yolda her işletme neredeyse on metre ara ile astıkları afişlerde bulunan yönlendirmeler araç sürücülerini yanıltabiliyor. Dim Çayı’ndaki işletmeler afiş konusunda geri adım atmak istemezken, bir standart getirilmesi durumunda buna uyacaklarını belirttiler.