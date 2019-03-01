Dim: 'Yerel medya ötanazi sürecinde'

ULUSAL BengüTürk TV'de hafta için her gün 08.00-11.00 saatleri arasında seyircisiyle buluşan Neşe Berber ile Gün Başlıyor'un canlı yayın konuğu olan Dim, programda yerel medyanın sorunlarını aktardı, KGK oluşumu hakkında bilgiler verdi ve Alanya'yı tanıttı. İşte Neşe Berber'in sorularına Dim'in verdiği yanıtlardan öne çıkan satır başları:

'SORUNLAR İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALDE'

Yerel medyanın içinden gelen bir kişiyim. Babadan intikal, ikinci kuşak gazeteciyim. 51 yaşında bir gazetemiz var. Dolayısıyla yerel medyanın sorunlarını en iyi bilenlerden birisiyim. Medyanın

sorunları var ama yerel medyanın sorunları biraz daha farklı ve daha içinden çıkılmaz hale geldi son dönemlerde. Neden diyeceksiniz, öncelikle yerel medyanın büyük bir kısmı, Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) gelen resmi ilanlarla hayatını idame ettiren, yayın hayatını sürdüren gazetelerden oluşuyor.

'YEREL MEDYA İNTİHAR SÜRECİNDE'

Özellikle son 4-5 yılda çok gelişen, önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde de yazılı geleneksel medyayı tehdit eden bir dijital medya var. Dijital medyanın inanılmaz şekilde, bir kasırga gibi gelişi, önümüzdeki süreçte dijital medyanın daha da öne çıkacak olması, gelirlerin, reklam paylarının ve resmi ilanların dijitale kayması, bütününün de dijitale gitme ihtimalinin oluşu nedeniyle yerel medyanın geleneksel bölümü yani kağıda basılı gazeteler yavaş yavaş yaşamlarına son veriyorlar. Belki bir intihar süreci diyebiliriz. Ya da ötanazi (Ölme hakkı) süreci diyelim. İşin gerçeği bu, bunu böyle ifade etmekte hiç bir mahsur yok. Ötanazi ya da intihar süreci yaşıyoruz şu anda. Çünkü eğer dijital mecraya ayak uyduramıyorsanız, gazetenizin ya da TV yayınlarınızın digital mecraya bir yansıması yoksa, hayatta kalma ihtimaliniz yüzde sıfır.

'HEDEF YEREL MEDYA ŞURASI'

Sağ olsunlar, hükümetimiz yerel medyaya katkılar sağlamaya çalışıyor BİK kanalıyla. Resmi ilanlara son dönemde bir zam geldi, daha sonra tekrar bir zam daha geldi. Şimdi KDV indirimi yapıldı ama tabi bunlar pansuman. Yani pansuman tedavilerle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama yerel medyanın kurtuluşu için KGK olarak bir talebimiz olacak. Seçimden sonra hükümet yetkilileriyle büyük bir Yerel Medya Şurası toplayıp, orada sorunları masaya yatırmak istiyoruz. Özellikle dijital çağa ayak uydurmak için yani inovasyon (Yenileşim) dönemi için kaynak istemek. Gerçekten yerel gazetelerimizin yaşamlarını idame ettirmeleri için geliri yok şu anda. Gelirler çok düştü. Şu anda maaş ödemek de, dolara bağlı olarak çok artan kağıt parası, kalıp parası ödemek de çok zor. Yani şu anda yerel gazetelerin yayınlarını sürdürebilmesi büyük bir fedakarlığın sonucu ve zararına yapıyorlar bu işi.

'YEREL MEDYA OLMADAN YAYGIN MEDYA OLMAZ'

Kağıda basılı geleneksel medyanın sona geldiği bir gerçek, bu noktada ötanaziden kaçmayacağız. Bu konuda eğitimler de veriyoruz KGK bünyesinde. Yerel medyada değişimin devletin desteklediği bir kaynak ya da sübvansiyon içerisinde yapılması lazım. Yerel medya sahiplerinin kaynağı yok, yapabilecekleri bir şey yok. Ya da gazeteleri kapatacağız, yerel medyaya veda edeceğiz. Ama yerel medya olmadan yaygın medya da olmaz çünkü yerelden başlıyor her şey. Yaygın medyaya bakınca İstanbul, Ankara haberleri ağırlıkta ama Anadolu'nun haberleri de en çok ilgi çeken haberler. Türkiye yerel medyasını kaybederse, yaygın medya da çok önemli bir kaynağını kaybeder. KGK olarak önümüzdeki süreçte, bu sorunlarımızı aşma çalışmalarının yanısıra, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada memleketimizin ve mesleğimizin ali menfaatleri için çalışmalar yapacağız. Neşe Berber ise Dim'e "Bütün bu yaptığınız çalışmalar için medya adına size teşekkür ediyorum. Alanya'ya da selamlarımızı yolluyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 17:16