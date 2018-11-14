Dim Vadisi'ne otobüs seferleri yüzleri güldürdü

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere alt yapı yatırımlarının yanı sıra vatandaşların temel sorunları arasında ön sıralarda gelen ulaşım sorununu da çözdü. Dim Vadisi ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların şehre gelip gitmelerinde büyük kolaylık sağlayacak bir toplu ulaşım aracı vatandaşın hizmetine sunuldu.

Hafta içi günde üç sefer yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen midibüs Hafta içi her gün Alanya Köy Dolmuş durağından hareketle, 25 metreli yolu takip edip çevre yolundan Tosmur Mahallesi içinden geçerek Dim Vadisi’ne gidecek. Gidişler eski yoldan olacak. Bıçakçı, Üzümlü mahallelerinden geçecek olan midibüs, Ak Köprü’den yeni yola dönecek. Yeni yolda ise Uzunöz ve Kuzyaka Mahalleleri’nden geçecek olan midibüs Tosmu mahallesinde köprüden geçerek tekrar eski yoldan Tosmur güzergahından geri dönecek. Hafta içi sabah 06:00, öğlen 12:00 ve akşam 18:00’de olmak üzere günde üç kez hareket edecek olan midibüste öğrenci 2, büyükler ise 4 lira ödeyecek.

Vatandaş ve muhtarlar hizmetten memnun

Dim Vadisi’nde yaşayan vatandaşlar ve mahalle muhtarları, “ Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgemize önemli yatırımlar yaptı. Ak Köprü, yolun sıcak asfaltla kaplanması su ve benzeri bir çok alanda yatırımlar aldık. Ulaşımda zorluklar yaşıyorduk. Sağ olsun Menderes Türel başkanımız bu sorunumuzu da giderdi. Şimdi şehre daha rahat ve daha ucuz bir şekilde gidip gelebiliyoruz. “ dedi.



