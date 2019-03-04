Dim TV’den çarpıcı araştırma

ŞUBAT ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 1,23 artış gösterdi. Şubat ayında yıllık enflasyon ise yüzde 20 altına indi ve 19,67 oldu. Endeksteki 418 maddeden 235'inde artış, 154'ünde de düşüş gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda olurken, onu maydanoz ve kırmızı lahana izledi. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu.

DİM TV (dimtv.tv) FİYAT ANALİZİ YAPTI

Alanya ekonomisinin nabzını tutmaya devam eden Dim TV, bu kez de bir evin en temel ihtiyaçlarından oluşan bir liste hazırlayarak alışverişe çıktı ve ne kadara mal olduğunu ekranlara taşıdı.

Bir mutfağın en temel ihtiyacı olan ürünler ve fiyatları saat 18.00 itibariyle Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 14:07