Dim TV yerinde araştırdı! Deniz Feneri'ne bakım yapıldı ama...

İSKELE'DEKİ barınak üzerinde bulunan Deniz Feneri’nin iç kısmının ölü farelere, dış kısmının ise çirkin yazılara teslim hali ‘Bu kadarına da pes’ dedirtmişti. Dim TV’nin haberinin ardından harekete geçen yetkililer, Deniz Feneri’nin dış kısmını boyayarak çirkin görüntülere son verdi. Fakat Deniz Feneri’nin içi halen ölü fare leşleriyle dolu.

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