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Dim TV yerinde araştırdı! Deniz Feneri'ne bakım yapıldı ama...

Alanya’da kent disiplini tartışmalarını gündemine alan Dim TV, kentin son durumunu ekranlara taşımıştı.

GÜNCEL 11.09.2019, 16:50
Dim TV yerinde araştırdı! Deniz Feneri'ne bakım yapıldı ama...
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İSKELE'DEKİ barınak üzerinde bulunan Deniz Feneri’nin iç kısmının ölü farelere, dış kısmının ise çirkin yazılara teslim hali ‘Bu kadarına da pes’ dedirtmişti. Dim TV’nin haberinin ardından harekete geçen yetkililer, Deniz Feneri’nin dış kısmını boyayarak çirkin görüntülere son verdi. Fakat Deniz Feneri’nin içi halen ölü fare leşleriyle dolu.

AYRINTILAR SAAT 18.00'DE DİM TV ANA HABER'DE

#dim tv #Alanya #deniz feneri
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