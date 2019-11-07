Dim TV tüm akıllı televizyonlarda dünyayla buluştu

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV (dimtv.tv), tüm akıllı televizyonlarda dünyayla buluştu. Türkiye'nin ilk yerli dijital TV platformu Artı Dijital Medya’da yerini alan Dim TV, artık dünyanın her köşesindeki internet erişimine sahip smart TV’lerden izlenebilecek.

İzleyicilerimiz, smart TV'lerinde 'Uygulamalar' bölümüne girerek "Artı Yerel Medya" ya da "Yerel Medya" olarak arama yaptıklarında gelen uygulama simgesine tıklayıp, kurulumu yaparak hemen Dim TV'yi izlemeye başlayabilecekler. Son olarak Dim TV’nin eklendiği Artı Dijital Medya platformunda aralarında Antalya Kanal V, Eskişehir Kanal 26, İstanbul Yaşam TV, Kocaeli TV 41, Kayseri 38 Kent TV gibi 38 yerel kanal yer alıyor.

AKILLI TELEFONLARDA DA ÇOK KOLAY

İzleyicilerimiz, App Store ve Google Play üzerinden de Artı Dijital Medya uygulamasını indirdiklerinde, akıllı telefonlarından da Dim TV'yi izleyebiliyorlar.