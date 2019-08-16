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Dim TV sordu esnaf yanıtladı! Pazarcı esnafı bayramı nasıl geçirdi?

Dim TV, Kurban Bayramı’nı geride bıraktığımız şu günlerde haftalık kurulan semt pazarlarının nabzını tutmaya devam ediyor.

GÜNCEL 16.08.2019, 15:09 16.08.2019, 16:31 Melike Temir
Dim TV sordu esnaf yanıtladı! Pazarcı esnafı bayramı nasıl geçirdi?
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SEMT pazarlarının en çok ziyaret edilen mekanlarından olan Cuma Pazarı’nda esnaf bayramı bitirerek tekrar tezgahının başına geçti. Bayramda özellikle aileleriyle vakit geçirdiklerini belirten esnaf, pazarın son durumu hakkında Dim TV’ye konuştu. Ayrıntılar saat 18:00’da Dim Tv Ana Haber Bülteni’nde.

#Alanya #cuma pazarı #kurban bayramı #dim tv
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