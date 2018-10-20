Dim TV muhabirlerinden pazarda fiyat analizi

DİM TV’nin (dimtv.tv), semt pazarlarında görmeye alışık olduğunuz muhabiri Soner Demirci ve Ceren Şahin, bu kez de Cikcilli Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı'ndaydı ve pazarda fiyat analizi yaptı.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 16:39