DİM TV’nin (dimtv.tv), semt pazarlarında görmeye alışık olduğunuz muhabiri Soner Demirci ve Ceren Şahin, bu kez de Cikcilli Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı'ndaydı ve pazarda fiyat analizi yaptı.
Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…
Dim TV muhabirlerinden pazarda fiyat analizi
Yaz mevsiminin başından bu yana haftalık kurulan pazarların nabzını tutan Dim TV (dimtv.tv) muhabirleri pazar fiyatlarının da adeta uzmanı oldu
DİM TV’nin (dimtv.tv), semt pazarlarında görmeye alışık olduğunuz muhabiri Soner Demirci ve Ceren Şahin, bu kez de Cikcilli Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı'ndaydı ve pazarda fiyat analizi yaptı.
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