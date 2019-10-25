banner449

banner552

banner481

banner472

Dim TV işaret etti, yetkililer düğmeye bastı

Fatih Sokak’ın yüzü güldü. Trafiği ve kent imajını olumsuz yönde etkileyen dev çukur yetkililer tarafından onarıldı 

GÜNCEL 25.10.2019, 17:47 25.10.2019, 18:04
Dim TV işaret etti, yetkililer düğmeye bastı
banner404

ALANYA’NIN sesi Dim TV (dimtv.tv) dün Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak üzerindeki çukuru ekranlara taşımıştı. 3 aylık olan dev çukurun onarılmasına ilişkin vatandaş talepleri idari yetki birimlerine iletilmişti. 

FATİH SOKAK’TAKİ ÇUKUR ONARILDI

Haberin ardından yetkililer düğmeye bastı ve dev çukur bu sabah itibariyle onarıldı. Dim TV (dimtv.tv) idari yetki birimlerine teşekkür etti.

#Fatih Sokak #dim tv #çukur
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
İmsak 05:48
Güneş 07:08
Öğle 12:46
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545