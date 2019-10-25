Dim TV işaret etti, yetkililer düğmeye bastı
Fatih Sokak’ın yüzü güldü. Trafiği ve kent imajını olumsuz yönde etkileyen dev çukur yetkililer tarafından onarıldı
GÜNCEL 25.10.2019, 17:47 25.10.2019, 18:04
ALANYA’NIN sesi Dim TV (dimtv.tv) dün Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak üzerindeki çukuru ekranlara taşımıştı. 3 aylık olan dev çukurun onarılmasına ilişkin vatandaş talepleri idari yetki birimlerine iletilmişti.
FATİH SOKAK’TAKİ ÇUKUR ONARILDI
Haberin ardından yetkililer düğmeye bastı ve dev çukur bu sabah itibariyle onarıldı. Dim TV (dimtv.tv) idari yetki birimlerine teşekkür etti.
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