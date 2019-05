DİM TV iddiaları yerinde araştırdı! Alanyaspor tesisinin inşaatı tam gaz

BAŞKAN Muhittin Böcek’in, devam eden projelerle ilgili “Ramazan Bayramı’ndan sonra değerlendirmemizi yaparak, maddi açıdan zor durumda bırakacak projelerin durdurulması kararını alabiliriz” şeklinde bir değerlendirmede bulunduğu iddiası üzerine başta Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve tesisin temelini atan isim olan Menderes Türel de sert çıkışlarda bulunarak, “Bu Alanyaspor’a ihanet” olur dedi. İddialar gündemi meşgul ederken, tesis inşaatının son durumunu incelemek üzere Mahmutlar’da bulunan araziye giden Dim TV (dimtv.tv) ekibine Muhtar Ahmet Top da eşlik etti.

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, konuyla ilgili Başkan Muhittin Böcek’in korumasına ulaştığını belirterek, “Aldığımız bilgi tesisin yapımının devam edeceği yönünde. Muhittin Böcek de hizmetlere devam edecektir. Gördüğünüz gibi burada da inşaat çalışmaları sürüyor, durma gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Yaklaşık üç ay önce tesis inşaatı için çalışmaların başladığı araziyle ilgili iddiaları kendisinin de araştırdığını ifade eden Muhtar Ahmet Top, “Öncelikle Dim Medya’ya konuyla ilgili duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. Hizmetler devam ediyor, kimse bir sıkıntı duymasın. Biraz önce Sayın Muhittin Böcek Başkan’ımı aradım, kendisi bir toplantıda bulunduğundan koruması ile görüştüm. Kendisinin açıklaması şöyle oldu, Başkan’ın açıklaması daha önemli tabii ama hizmetler devam edecek, dedi. Ben şunu söylüyorum; sonuçta ülkemizde işleyen bir demokrasi var. Seçimler yenilenir, seçimlerde yeni başkanlar, muhtarlar gelir, her zaman halkın dediği olur. Bu proje, 75 milyon liraya ihale edildi. Şu anda yeni seçilen başkan da bu projeyi devam ettirir. Devlette hizmet esastır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönemden kalan borçları olduğunu ifade eden Ahmet Top, “Tabii, duyduğumuza göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin borcu biraz fazlaymış. Bu borç yüzünden belki süre biraz uzayabilir. Şu an için Alanyaspor tesislerinin yapımı Mahmutlar’da devam ediyor. Harfiyat firması kot çalışmasını devam ettiriyor. Burası bina olacak, bina önüne de beş tane saha olacak. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes rahat olsun. Bu balon yakıştırmaları medyadan takip ediyorum. Doğru içerik ise burada görülüyor, çalışmalar devam ediyor.” diye konuştu.

Muhtar Ahmet Top, Arazide düzleme ve kot indirme çalışmalarının Çavuşoğlu Hafriyat İnşaat tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “İş makinelerinin üzerinde de gördüğünüz gibi çalışmaları da Çavuşoğlu Hafriyat İnşaat firması sürdürüyor. Müteahhit onunla anlaşmıştır, kendi insanlarımızın firması, ihaleyi alan müteahhit de istediği firma ile anlaşabilir. Bu şekilde olması işleri hızlandırır, çalışmalar daha çabuk biter, Alanyaspor’umuz da tesislerine kavuşur. Ben buradan Muhittin Böcek Başkan’ıma da teşekkür ediyorum. En güzel hizmetler devam etsin. Her şey Alanya’mıza yakışır olsun” açıklamasında bulundu.

Arazide Çavuşoğlu’na ait birçok iş makinesinin çalışmalara devam ettiği görüldü.