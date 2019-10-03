Dim TV gündeme getirmişti! Antalya'da hız limiti resmi olarak değişti

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de Küresel Gazeteciler konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı programında dile getirilen Gazipaşa- Alanya- Antalya arası hız limitlerinin değiştirilmesi konusu resmiyete döküldü. Canlı yayına katılan Antalya BŞB Meclis Üyesi Erkan Demirci'nin konunun takipçisi olacağına dair verdiiği sözün ardından geçtiğimiz günlerde Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak hız limitlerinin değiştiğine dair müjdeyi verdi. Bugün ise Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan başkanlığında toplanarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktalarının bulunduğu Gazipaşa - Demre ilçeleri arasındaki güzergahlarda uygulanacak hız limitlerinin belirlemek üzere kurulan 'Hız Belirleme Komisyon' raporunu görüştü. UKOME, toplantıda 19 Şubat 2014 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 15. Maddesinde yer alan, 'İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri, yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları ile belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçişlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı bölünmüş karayollarında araç cinsleri için ayrı ayrı olmak üzere hız sınırlarını 32 kilometreye, yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş karayollarında ise 20 kilometreye kadar artırmaya' yetkisini kullanarak karar aldı.



GAZİPAŞA - DEMRE ARASI MESKUN MAHAL GEÇİSİ 70 KM

Buna göre UKOME, EDS noktalarının bulunduğu Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerini kapsayan D-400 Karayolu güzergahındaki meskun mahal geçişlerindeki hız limitini 50 kilometreden 70 kilometreye çıkardı.



BURDUR VE KORKUTELİ YOLUNDA DEĞİŞİKLİK

D-350 Karayolu (Antalya-Denizli Yolunun) Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı-Karaman Mahalleleri ve Yalınlı-Nebiler Mahalleleri meskun mahal geçişleri 50 km'den 70 km'ye yükseltildi. D-650 Karayolu (Antalya-Burdur Yolu) Antalya meskun mahal başlangıcı ile Akdeniz Bulvarı arasında kalan kısmında hız limiti 50 km'den 82 km'ye çıkartıldı. Antalya-Denizli Yolu üzerinde EDS sisteminin kurulduğu bölgede çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle otomobil ve panelvanlar için uygulanan hız sınırı 110 km'den 90 km'ye düşürüldü.



ŞEHİR İÇİ VE BULVARLAR GÜNCELLENDİ

Antalya kent merkezinde bulunan bazı cadde ve bulvarlarda da uygulanan hız sınırlarında da güncelleme yapıldı. Buna göre Batı Çevre Yolu (Antalya Bulvarı ile Hürriyet Caddesi arası), Konyaaltı Bulvarı (Batı Çevre Yolu) Hürriyet Caddesi ile Sarısu Kavşağı arası), Gazi Bulvarı, Serik Caddesi'nin Gazi Bulvarı ile Expo Yonca Kavşağı arasında kalan kısmı, Aspendos Bulvarının 1681 Sokak ile Serik Caddesi arasında kalan kısmında 70 km olan hız limiti 82'ye km'ye çıkartıldı. Bulvarlarda hız sınırı otomobil ve panelvan cinsi araçlar için 82 km, kamyonet ve minibüs cinsi araçlar için de 70 km olarak güncellendi. Sinanoğlu, Metin Kasapoğlu, Termesos Bulvarı ve İsmet Gökşen Caddesinde de hız limiti 50 km'den 70 km'ye çıkartıldı.