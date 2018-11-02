Dim TV engelli ailenin sesi oldu! Devlet yardımı gecikmedi

Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV aracılığı ile “Bize kimse yardım etmiyor” dediler, ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Alanya Kaymakamlığı devreye girdi, engelli aileyi koruma altına aldı. Dün akşam Dim TV Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan haberden sonra engelli ailenin dramı tüm Alanya halkını derinden üzdü. Dim TV muhabirleri yaşanan dramı yerinde görüntüleyerek tüm Alanya’ya ulaştırdı