Dim TV engelli ailenin sesi oldu! Devlet yardımı gecikmedi

DİM TV’de yayınlanan haberin ardından Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’nun talimatıyla bugün harekete geçen Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alanya İlçe Müdürü Ahmet Çelik ve Antalya İl Müdürlüğü’nden gelen bir grup, yardıma muhtaç ailenin yaşadığı Mahmutlar Mahallesi’ndeki Ersoy Sitesi’ne gitti. Aile, Alanya'da acil olarak bakıma alındıktan sonra Antalya Bakımevi’ne yerleştirilecek. Evlerinden çıkıp devletin şefkatli kolları arasına alınmaları için güçlükle ikna edilen ailenin önce kişisel bakımları yapıldı, ardından bir mağazaya götürülerek yeni kıyafetler temin edildi, ardından Antalya’ya götürüldü.
Ayrıntılar saat 18.00'da Dim TV(dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde.