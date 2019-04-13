Dim TV'den Rusça haber devrimi

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ilklere imza atmaya devam ediyor. Alanya ve Türkiye'deki yerleşik Ruslara yönelik 'Rusça Ana Haber Bülteni' dün akşam Rus gazeteci Yulia Stepanchenko'nun sunumuyla Dim TV ekranlarında ilk kez seyircisiyle buluştu.

DİM TV'nin Rusça Ana Haber Bülteni, sadece Alanya'da değil, tüm Türkiye'de yerleşik olarak yaşayan Ruslar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Her hafta cuma günleri saat 17.00'de yayınlanacak bülten nedeniyle yerleşik Ruslar, sosyal medya aracılığıyla Dim TV'ye teşekkür yağdırdılar.

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye,dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 00:30