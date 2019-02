Dim TV'den çarpıcı araştırma! Hastalanmak da ‘lüks’ oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ilaç zam oranını yüzde 26.4 olarak açıklamıştı. Dim TV (dimtv.tv) her yıl şubat ayının 15’ine kadar tebliğ edilen ve fiyat güncellemesi yapılan ilaçların kısa bir fiyat analizini gerçekleştirdi. Mikrofonlarını Hayat Eczanesi sahibi Türker Babalık’a uzatan muhabirlerimiz, çarpıcı sonuçları da ekranlara taşıdı.

‘DEVLET ÖDEMESİNDE OLMAYAN ÜRÜNLERDE CİDDİ ARTIŞ’

İlaç fiyatlarında yaşanan artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babalık “Ödemede olan ilaçlarda ilaç fiyat kararnamesi ile fiyatlar belirleniyor. Her yıl döviz kurları baz alınarak ilaçlarda bir fiyat düzenlemesine gidilir. Bu olması gereken bir düzenlemedir. 2019’da yaşanan artışın diğer yıllara oranla daha fazla olmasının nedeni geçtiğimiz süreçte döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar. Yılda bir olmak üzere yapılan fiyat düzenlemeleri devletin ödediği ilaç gruplarında geçerli. Lakin ödemede olmayan, özel firmalara ait ürünlerde ciddi fiyat artışları söz konusu. Her eve giren vicks, aspirin, vitamin gruplarda bu artış rahatlıkla görülebilir. İnsanlar alım gücüyle doğru orantılı olarak zorlanıyorlar. Bizler de üzülüyoruz elbette lakin fiyatı belirleyen bizler değiliz” ifadelerine yer verdi.

İLAÇLARDA NEREDEN NEREYE GELİNDİ?

Araştırma dahilinde Hayat Eczanesi’ne giden Dim TV (dimtv.tv) hemen hemen her evde bulunan en temel ilaçları gündemine aldı. Ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak toplumun her kesiminde yaygın bir şekilde kullanılan Aspirin 2013 yılında 1 lira 44 kuruş üzerinden alıcısıyla buluşurken, 2019 yılı itibariyle 8 lira 91 kuruş oldu. Son 6 yılda Aspirin’de yaşanan artış oranı ise yüzde 518. Yıllardan beri yediden yetmişe kullanılan bir merhem olan Vicks ise 2011 yılından bu yana yüzde 186 oranında bir artış göstererek 7 lira 20 kuruştan 20 lira 60 kuruşa yükseldi. Vicks, içeriğinde bulunan kafur ve mentol sayesinde sürülen noktalardaki kılcal damarları genişleterek toksinleri attırdığı ve ağrıyı azalttığı yönündeki özellikleri ile bilinmekte. Listede dikkat çeken bir diğer ilaç ise soğuk algınlıklarında sıklıkla tercih edilen Tylolhot. 2014 yılında 10 lira 68 kuruş olan Tylolhot, 2019 yılı itibariyle 29 liraya yükselerek yüzde 171 oranında bir artış göstermiş durumda. Mide rahatsızlıklarında yaygın bir şekilde kullanılan Talcid’de de fiyat artışları diğer ürünlerden farklı değil. Talcid 2011 yılından bu yana yüzde 228’lik bir artışla 4 lira 16 kuruştan 13 lira 68 kuruşa yükseldi.

