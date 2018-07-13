Dim TV Cuma Pazarı'nın nabzını yokladı

YENİ Alanya ve Dim TV (dimtv.tv) muhabirleri dün Cuma Pazarı’ndaydı. Sebze ve meyve fiyatlarının bütçeye uygun olup olmadığını soran muhabirlerimiz, pazardaki fiyatların hayli yüksek olduğu yanıtını aldı. Vatandaş, fiyatların önümüzdeki süreçte düşmesi gerektiğini dile getirirken, üretici de önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğini ve fiyatların yükselmesine neden olan durumu anlattı.

‘ANCAK 3 GÜNLÜK İHTİYACIMIZI ALABİLİYORUZ’

Cuma Pazarı’nda alışveriş yapmakta olan Köksal Çakır fiyatların son derece yüksek olduğuna ve vatandaşın alım gücünün yetmediğine değinerek şu şekilde konuştu: “Şu anda elimdeki poşetleri göstereyim size. Poşetlerde sadece şeftali, muz, salatalık, patates, soğan, domates var. 50 liradan fazla tuttu. Bundan başkasını da alamıyoruz zaten. Listede daha alacaklarım var. Onları da aldıktan sonra tahminen 100 lirayı bulur. Almış olduğum ürünler yaklaşık olarak 3 günlük ihtiyacımı karşılar. Bundan ötesini alamıyoruz ki. Daha market alışverişi de var. Fiyatların biraz olsun düşmesini dört gözle bekler olduk.”

‘FİYATLARIN GÜNDEN GÜNE DÜŞECEĞİNE İNANIYORUZ’

Pazar esnaflarından Mehmet Karaöz ise “Tezgahlarımıza ilgi var. Lakin vatandaşın alım gücü düşük. Müşteriler fiyatları yüksek buluyor. Bizler fiyatların günden güne düşeceğini düşünüyoruz. Kiraz bu gün 5 lira, 6 liradan satılıyor. Şu anda kiraz bitiyor. O yüzden biraz yükselebilir. İncir şu anda 6 lira, 8 lira, 10 lira o arada değişiyor fiyatları. Çilek 8 lira, 10 lira. Bunlar birkaç güne kadar 5 lira olur. Günden güne ucuzlayacağına inanıyoruz” dedi.

‘ÇİFTÇİ VE VATANDAŞ MAĞDUR’

Ürünlerin üretim aşamalarından vatandaşla buluşana kadar geçen sürede asıl parayı aracıların kazandığını bu noktada hem çiftçinin hem de vatandaşın mağdur olduğuna değinen Ahmet Yıldız da “Pazar fiyatları çok pahalı. Kayısı 10 lira, domates 5 lira. Bu fiyat artışlarına karşılık esnafın, çiftçinin, emeklinin maaşı da artmalı. Türkiye’de bu orantı kurulamadığı için ister istemez ekonomik kriz çıkıyor. Dolayısıyla alt tabanı da düşünmek gerekiyor. Bu fiyatı arttıran aracılar. Çiftçi hakkını alacak ama çiftçi 3 lira alıyorsa, pazarda bunu 5 liradan vatandaşla buluşuyor. Bunların önlenmesi lazım. Bu konuya değinilmesi lazım. Çiftçi de hakkını alamıyor. Aracılar yiyor. Bunlara engel olunması lazım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:03