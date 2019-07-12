DİM TV, her hafta olduğu gibi bu hafta da Alanya'nın en eski pazaryerlerinden olan Cuma Pazarı'ndaydı. Pazar esnafı sezonun durgun geçtiğini ifade ederek, "Gelen turist para harcamıyor" dedi. Vatandaş, "Antalya'nın batısına Avrupalı turist gelirken, Alanya'ya gelen turist pazara ve esnafa yansımıyor" açıklamasında bulundu.
Dim TV Cuma Pazarı esnafının sesi oldu! 'Gelen turist para bırakmıyor'
Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Her hafta olduğu gibi Cuma günü kurulan pazarda halka ve esnafın sesi olan Dim TV'nin mikrofonlarına konuşan pazar esnafı sezondan umutsuz olduklarını belirtti.