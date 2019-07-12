Dim TV Cuma Pazarı esnafının sesi oldu! 'Gelen turist para bırakmıyor'

DİM TV, her hafta olduğu gibi bu hafta da Alanya'nın en eski pazaryerlerinden olan Cuma Pazarı'ndaydı. Pazar esnafı sezonun durgun geçtiğini ifade ederek, "Gelen turist para harcamıyor" dedi. Vatandaş, "Antalya'nın batısına Avrupalı turist gelirken, Alanya'ya gelen turist pazara ve esnafa yansımıyor" açıklamasında bulundu.