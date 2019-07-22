Dim TV aracı oldu: Sosyal Hizmetler yerinde inceledi!

DİM TV (dimtv.tv) bir engelli bireyin kötü koşullarda yaşam sürdüğü, bakımının yapılmadığı yönünde yapılan vatandaş ihbarını Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ileterek aracı oldu ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik önderliğindeki ekiple birlikte Kızlarpınarı Mahallesi’ne gitti. Neyse ki ihbar asılsız çıktı. Engelli bireyin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YÜREKLERE SU SERPİLDİ

1964 doğumlu Kadri Günal bedensel engelli bir birey. Bakımı yeğeni ve gelini tarafından sürdürülen Günal için cumartesi günü yapılan ihbar üzerine Dim TV (dimtv.tv) Sosyal Hizmetler ile iletişime geçerek düğmeye bastı. Yapılan ihbarda engelli bireye bakılmadığı iddia edilmişti. Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik önderliğinde yerinde yapılan incelemede bireyin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Günal, sunulan bakım evi teklifini ise “Ben buradan memnumum, güzel bakılıyorum. Başka yere gitmem” diyerek geri çevirdi. Engelli bireyin durumunun iyi olması yüreklere su serperken, Sosyal Hizmetler bilgilendirme çalışması yaptı ve bundan sonra da bireyin düzenli olarak takibinin yapılacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 15:32