Dim TV Ana Haber başlıyor

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV ana haber bülteni bu akşam canlı yayınla yeni yayın dönemine başlıyor. Özel haberler, gündemi yakalayan çarpıcı röportajlarla Dim TV Ana Haber Bülteni bugünden itibaren her akşam saat 18.00'de karşınızda olacak. Bu akşamki canlı yayın konuğu, bu yıl 50. yaşını kutlayan Yeni Alanya'nın da bünyesinde bulunduğu Dim Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim olacak. Dim, yeni dönem hakkında Yeni Alanya Politika Editörü ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayacak.



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