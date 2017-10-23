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Dim TV Ana Haber başlıyor

Dim TV ana haber bülteni bu akşam saat 18.00'de yeni yayın dönemine "merhaba" diyor

Dim TV Ana Haber başlıyor

Dim TV ana haber bülteni bu akşam saat 18.00'de yeni yayın dönemine "merhaba" diyor

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:35
Dim TV Ana Haber başlıyor
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ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV ana haber bülteni bu akşam canlı yayınla yeni yayın dönemine başlıyor. Özel haberler, gündemi yakalayan çarpıcı röportajlarla Dim TV Ana Haber Bülteni bugünden itibaren her akşam saat 18.00'de karşınızda olacak. Bu akşamki canlı yayın konuğu, bu yıl 50. yaşını kutlayan Yeni Alanya'nın da bünyesinde bulunduğu Dim Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim olacak. Dim, yeni dönem hakkında Yeni Alanya Politika Editörü ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayacak.


DİM TV NASIL İZLENİR?

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Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

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iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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Anahtar Kelimeler:
Dim TvAGCTgfMehmet Ali DimALPER KUTAY
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