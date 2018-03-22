Dim TV Alanyalılara 'Çiftlik Bank Şarküteri'yi sordu

HAYVANCILIK oyunu görünümlü yatırım aracı olduğu iddiasında olan Çiftlik Bank, Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporuna göre yüksek faiz vaadiyle 511 milyon lira para topladı. Sözde şirketin sahibi Mehmet Aydın ise, paraları balyalayıp Uruguay’a kaçtı. Konu geçtiğimiz günlerde Alanya’ya da sıçradı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan bir vatandaş, Alanya’daki Çiftlik Bank bayisinin 3 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü. Dim TV (dimtv.tv), konunun izini sürdü ve Alanya’daki Çiftlik Bank Şarküteri’yi bayinin bulunduğu apartman ve bölgede yaşayan vatandaşlara sordu. İşte Alanya halkının Çiftlik Bank ile ilgili gözlem ve yorumları:

‘NASIL İNANIYORLAR ANLAMIYORUM’

İBRAHİM KARAKOCA (TURİZMCİ)

Ben olayı önce televizyon aracılığıyla öğrendim. Mahallemizde açılan bu bayi açılışı yapıldığından beri görüyorduk, açıldıktan sonra bir anda hayal oldu. Ben hiç buradan alışveriş yapmadım. İnsanlar nasıl böyle şeylere inanıyorlar, anlamıyorum.

‘ÜRÜNLER ÇOK PAHALIYDI’

ARZU SEYİT (MEMUR)

Açılış yapıldığı zamanlarda çok güzeldi aslında. Sonradan müşteri gelmediği için dikkatimizi çekmişti 'Neden kimse gelmiyor?' diye. İnternetten satış yapıldığını öğrendik. Haberler gündeme düşer düşmez ürünleri toplayıp kapattılar. Ürünleri çoktu, fakat pahalı olduğu için kimse almıyordu. Diğer yerlerde yumurta 7 lirayken, burada 12 liraya satılıyordu.

‘BURASI TÜRKİYE’

NECMİ ÜNAL (SERBEST MESLEK)

Bu dükkanının açılışı için çok fazla masraf yaptılar. Tarih olarak çok yeniydi, hatta satış bile yapamadan kapandı. Ben Türkiye'de yirmili yaşlarda birinin 77 bin kişiyi dolandırmasına şaşırmıyorum. Çünkü buna benzer olaylar Türkiye’de mümkün, her şeye inanan bir milletiz.

‘AKLIM ALMIYOR’

KEMAL GEZER (SERBEST MESLEK)

Vatandaşların bu şekilde kandırılmasına insan üzülüyor ama bir yandan da olay trajikomik bir hal aldı. İnsanların bu şekilde güvenip, araştırmadan paralarını buraya yatırmaları akıl alır gibi değil. Keşke gündemimizde dolandırıcılar değil, başarılı girişimciler olsa. Tanımadan, araştırmadan insanların nasıl para yatırdıklarını hala aklım almıyor.

