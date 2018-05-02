Dim TV Alanya halkına 'vaatlerini' sordu

Yasin ARAZ

24 HAZİRAN'DA gerçekleşecek seçimler öncesi Dim TV (dimtv.tv) vatandaşa, "Milletvekili adayı olsaydınız Alanya için yapacağınız ilk şey ne olurdu?" diye sordu. Vatandaşlar ilk çözecekleri problem olarak Alanya'nın trafik sorununu söylediler. Bazı vatandaşlar ise turizm ve esnafları düşünerek çarşı caddelerini kapatıp, turistlerin daha rahat gezip alışveriş yapmasını sağlayacaklarını dile getirdiler.

'DENETLEME KONUSUNDA EKSİKLİK VAR'

MUZAFFER ÇAKMAK - TEZGAHTAR

Alanya'daki şehir içi yapılaşmayı ve şehrin trafik sorununu çözerdim. Çünkü kaldırım olayları çok fazla. Şehirdeki motor sayılarını da azaltırdım. Çevrede aşırı motor var. Kaldırımdan gidiyorlar, yollarda da tek teker bir şekilde motor sürüyorlar, hızlı gidiyorlar. Artı, trafik polislerinin ve zabıtaların denetlemelerini daha sıkı yapmalarını sağlardım. Çünkü burada herhangi bir düzenleme yok, adeta başıboşluk var. İnsanlarımız bilinçsiz. Dükkanlarda etiket konusu var, mesela esnaf küçük etiket büyük etiket tartışmasına giriyor. Sezon da başladı, artık turistler geliyor. Bu konuda daha hassas olmaları gerekiyor. Turistlere sürekli bağırılıp, çağırılıyor ve o şekilde gönderiliyor. En azından ilçemizdeki insanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor.

'PARK EDECEK YER YOK'

MURAT ER - SİMİTÇİ

Alanya'da yapacağım ilk iş tarfik sorunu çözmek. Bazı sokakları trafiğe kapatırdım. Mesela Atatürk Caddesi'ne çıkan kavşaklardan birini kapatırdım, mesela Kale'ye çıkacak bir yol açtırırdım, yine çevreyolu olsun, 25 Metreli Yol olsun, belirli bir düzen getirirdim. Çünkü trafik öncelikli bir sorun ilçemizde. Esnaflar bağlamında düşünürsek eğer yaya geçitlerinin sayısının arttırılması daha verimli olur. Esnaflar zaten biliyorsunuz genelde kaldırım üzerinde iş yeri açıyorlar, fakat bir bakıyorsunuz motor park edilmiş, bir bakıyorsunuz araba park edilmiş. Bu sorun neticesinde nasıl iş yapsın ki? Ara sokaklarda yine belediye bariyer koymuş, dubalar dikmiş. İnsanların park etme şansı yok zaten. Park etmeyi deniyorsun, arkadan araba gelip direkt korna çalıyor. Yani hem esnaf hem de vatandaş haklı. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Nasıl olacak bilemiyorum.

'ALANYA'DA YOL EKSİKLİĞİ VAR'

AHMET YILDIRIM - PİYANGOCU

Işıklandırma örneğini vereyim mesela, ışıklandırma yapardım, Alanya'nın ışıklandırma altyapısı zayıf. Park sorunu var, ayrıca binaların girişinde park sorunu gün yüzüne çıkmış durumda. Mesela Alanyalı vatandaşların eğlenebilecekleri bir yer yok. İskele dışında sosyal faliyetler oldukça sınırlı. Gereken neyse onu yapmaya çalışırdım. Otobüslerde de klima yok. Çoğu otobüse yollar dar geliyor. Yollar sıkış tıkış Alanya'da.

'TAM BİR REZİLLİK'

TURGUT ŞENGÜR - TURİZMCİ

İlk iş trafik tabi ki. Mesela otobüse binemiyoruz, Alanya Devlet Hastanesi'ne gitmeye kalksan 100 kişi birden biniyor. En büyük sorun bence ulaşım. 10 dakikada bir otobüs kalkacağına 5 dakikada bir kalksın. Alanya Devlet Hastanesi'ne vatandaş otobüsle gittiği zaman çok zorluklar içinde gidiyor. Otobüste klimaları açmıyorlar, bunun yanısıra otobüste kullandığımız kent kartlar, cihazlarda bir temassızlık var. Önceden tek seferde işlem yapılırdı, şimdi okuması için iki üç defa bastırıyoruz ve haberimiz olmadan iki üç defa parayı çekiyor. Ulaşım konusu çok sıkıntılı. Tam bir rezillik yani.

'TURİSTE İYİ BAKMAMIZ LAZIM'

KAZIM ARSLAN - EMEKLİ

Alanya için turizm işine yoğunluk verirdim. Turizm bütün Türkiye için faydalı olur ama turizmin şartları vardır. Mesela bu saatten sonra tadilat iyi bir şey değil. Mesela turistleri rahatsız etmek de hoş bir şey değil. Onları rahatsız ettiğimiz sürece ya da onları kandırdığımız sürece bir daha ülkemize gelmezler. Onlara iyi bakmamız lazım. Belirlenen kurallara uymamız gerekiyor. Mesela turizm için burası doğu, güneydoğu gibi değil. Orası farklı olur, burası farklı olur. Turizm olduğu için gereği neyse onu yapmamız lazım. Sürekli olarak denetim yapılmalı, kurallar neyse uymalıyız.

