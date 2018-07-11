TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Hakan ve Arda Sel’in Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen cenaze törenlerinde gözyaşlarının sel olduğunu belirterek "Tren faciasında 12 evladını yitiren Edirne’nin Uzunköprü ilçesi yasta. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen üzüntüden ayakta zor duruyordu. Allah rahmet eylesin" dedi.
Dim tren kazası kurbanlarının cenazesine katıldı
Mehmet Ali Dim, Çorlu'daki tren faciasında hayatını kaybeden baba-oğul Hakan ve Arda Sel'in cenaze törenlerine katıldı
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