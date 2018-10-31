Dim tarihi uçuşa tanıklık etti 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda üst düzey yabancı konuğun katılımıyla geçtiğimiz gün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirilen ilk uçuş, Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla ve 340 yolcuyla yapıldı. Uçakta AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de yer aldı. Projenin etkileyici bir eser olduğunu belirten Dim, izlenimlerini bu akşam 18.00’de DİM TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde yarın ise Yeni Alanya’da ve yenialanya.com’da paylaşacak. İkinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı'na olacak. İstanbul Havalimanı'na ilk inecek uçak ise saat 14.15'te Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı.

THY'nin "TK 2124" kodlu uçağı ile gerçekleştireceği ilk tarifeli seferi için havalimanına gelen THY Genel Müdürü Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile birlikte check-in kontuarından biletini aldı.



‘GURUR VEREN BİR PROJENİN AÇILIŞINI BERABER YAPIYORUZ’

Basın mensuplarına biletiyle poz veren ve daha sonra açıklama yapan Ekşi, ilk yolculu uçuşun Boeing - 777 tipi uçakla Ankara'ya yapılacağını kaydederek, "Tarihi bir ana şahitlik etmekten, çalışan arkadaşlarımızla ve yolcularımızla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Türk Milletine, Türk insanına gurur veren bir projenin açılışını beraber yapıyoruz." diye konuştu.

‘GÜNDE 5 SEFERLE BU 2 AY BOYUNCA DENEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

İlk resmi açılışın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın havacılık kuralları gereği 30 Ekim'de güvenlik aramasından geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün 11.10'da Ankara'ya, 17.30'da da Lefkoşa'ya bir seferimiz olacak. Yarından itibaren Ankara, Antalya, İzmir ve Lefkoşa'ya günlük birer sefer yapacağız. 8 Kasım'dan itibaren Bakü'yü de ekleyeceğiz. Günde 5 seferle bu 2 ay boyunca denemeye devam edeceğiz. Buradaki esas amacımız, 1 Ocak'ta hiçbir eksiği olmadan, yolcularımızı mağdur etmeden, Atatürk Havalimanı'ndaki bütün operasyonumuzu buraya taşımak. Şu anda baktığınızda çok güzel bir havalimanımız var. Aslında yüzde 99'u bitmiş. Varsa bir küçük kusur yolculuğumuzun aksamamasını istiyoruz."

‘GLOBAL BİR AKTARMA MERKEZİ HALİNE GELECEK BİR YERDE DURUYORUZ’

İstanbul Havalimanı'nın yapımı dolayısıyla gurur duyduğunu kaydeden Ekşi, "42 ayda bu kadar devasa bir projenin bitmesi ve hizmete açılması bir Türk mucizesi olarak sayılabilir. Bu havalimanının birkaç sene sonra Türkiye için ne ifade ettiğini hep beraber göreceğiz. Global bir aktarma merkezi haline gelecek bir yerde duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki bu İpek Yolu dediğimiz aktarma merkezlerinin buraya gelip, buradan dağılacağı bir havalimanından bahsediyoruz. Biz o yüzden yeni havalimanımıza yönelik olarak, vizyon çalışmamızda, dünyanın dört bir yanından buraya gelecek ve buradan dağılacağı bir akış konsepti oluşturduk. Aynı zamanda kabin memurlarımıza milli renklerimize uygun ilk defa yeni bir konsept çalışması yapıldı. Biz bu yeni evimizi, yeni havalimanımızı çok seviyoruz. İsmi de çok güzel oldu. Dolayısıyla inşallah burası hem Türk Hava Yolları'na (THY) değer katacak hem de THY burayla çok daha yükseklere ulaşacaktır."

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 11:54