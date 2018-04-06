Dim Radyo nasıl dinlenir? Dim Radyo nasıl yüklenir?

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim yönetimindeki Dim Medya A.Ş. büyümeye devam ediyor. Dim TV'nin (dimtv.tv) ardından Dim Radyo da yayınlarına başladı.

Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya'nın 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan, Akdeniz Bölgesi'nin açık ara farkla en çok takip edilen haber sitesi www.yenialanya.com'u da bünyesinde barındıran Dim Medya A.Ş, kısa süre önce Dim Web TV'yi de "Alanya'nın yeni nesil televizyonu" sloganıyla yayın ağına katmıştı. Şimdi de Dim Radyo "Alanya'nın yeni nesil radyosu" olarak hizmete girdi. Şu anda Dim Web TV ile senkronize olarak yayın yapan Dim Radyo (dimradyo.com), hazırladığı sürpriz içeriklerle önümüzdeki günlerde dinleyicilerin 1 numarası olmaya hazırlanıyor.

İphone telefonlar, İpad ve İpod'lar için AppStore'dan;

https://itunes.apple.com/tr/app/dim-web-radyo-alanya/id1362513943?l=tr&mt=8

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan;

https://play.google.com/store/apps/details?id=dimradyo.com.dimwebradyo

İNDİREBİLİRSİNİZ.

Yeni Alanya telefon uygulamasından da sağ üst köşedeki radyo anten ikonuna tıklayarak Dim Radyo dinleyebilirsiniz

DİM WEB RADYO DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...