Dim Radyo'da 'Teknoloji' gündemi

Toygar DİM

TÜRKİYE'NİN bir zamanlar en büyük siber güvenlik sitesine sahip olduğunu ve şu anda özel bir şirkette Elektronik Market Mağaza Yöneticisi olarak görev yaptığını söyleyen Sezginer, Gökhan Koca ile Günaydın Alanya’nın söyleşi bölümünde Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Koca’nın sorularını yanıtladı. Teknoloji alanına olan ilgisinin çocukluk yaşlarına dayandığını ve 5 yıl önce Alanya'ya geldiğini söyleyen Sezginer, Türk insanının teknoloji kullanımı konusunda, "Maalesef Türkiye'de insanlar bir çok sektörde olduğu gibi teknolojiyi tüketmekle meşgul. Henüz üretim tarafına geçemedik. Şu an sektörde en fazla cep telefonlarına ilgi var. Çünkü cep telefonları sadece bir telefon olmakla kalmıyor, birçok işlevi yerine getiriyor" dedi.

'ALANYA CEP TELEFONU ALIYOR'

Koca'nın, "Alanya insanı teknolojiye nasıl bakıyor? Burada yaşadığınız 5 yıllık süredeki gözlemleriniz nasıl oldu? sorusu üzerine Sezginer şöyle konuştu: "Alanya coğrafi koşulu, iklimi, tarihi ve güzelliği ile bir turizm şehri. Bir turizm şehrinden teknoloji konusunda süper olmasını bekleyemeyiz. Ancak dünya turizm şehirlerine ayak uydurmak zorundadır. Birçok turizm şehrinde sokaklarda ve meydanlarda wifi ücretsiz. Alanya'da teknoloji eğilimi olarak çok fazla büyük şirket ve ofis olmamasından kaynaklı bilgisayar satışı düşük. Ülke genelinde olduğu gibi daha çok cep telefonu satışı oluyor."

'BİLİNMESİ GEREKENDEN FAZLASI PAYLAŞILMASIN'

Son günlerde sıkça gündemde yer alan, sosyal medyada verilerin korunması konusuyla ilgili ise Sezginer, "Özellikle son dönemde sosyal paylaşım sitesi Facebook'un milyonlarca hesap bilgilerini satmış olması, sosyal medya kullanıcılarını iyiden iyiye rahatsız etmeye başladı. Zaten bu durumlar az yada çok tahmin ediliyordu. Ancak resmileşmesi insanları korkuttu. internetten bilinmesi gerekenden daha fazla bilgi paylaşılmaması gerekiyor. Ayrıca bitcoin ve türevleri yani alt coinler hakkında her gün sosyal medyada birçok haber veya bilgi yer alıyor. Kullanım alanları geliştikçe geleceği olacaktır. Yalnız henüz tamamlanmamış olduğu için yatırım yapılmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.