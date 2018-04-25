Dim Radyo'da konuk Enerji Terapisti Fadime Yılmaz

PROGRAMINDA her Cuma birbirinden renkli simaları konuk eden Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Koca, “27 Nisan Cuma günü programımın söyleşi bölümünde Access Bars Enerji Terapisti (Bilinçaltı Dili Mucizeler 1. Modül Eğitmeni) Yılmaz’ı konuk edeceğim. Yaşamınız tam olmasını istediğiniz gibi değil mi? Daha fazlasını mı arzu ediyorsunuz? İmkansız olduğuna karar verdiğiniz her şey kapılarını açsaydı ne olurdu? Merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını ve daha fazlasını bu söyleşide bulacaksınız. Sakın kaçırmayın. Söyleşimiz saat 10.00’da başlayacak" dedi.

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