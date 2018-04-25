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Dim Radyo'da konuk Enerji Terapisti Fadime Yılmaz

Alanya'nın yeni nesil radyosu Dim Radyo'da hafta içi her gün 09-00-11.00 saatleri arasında dinleyicileriyle buluşan Gökhan Koca ile Günaydın Alanya’nın bu haftaki konuğu Access Bars Enerji Terapisti Fadime Yılmaz olacak

Dim Radyo'da konuk Enerji Terapisti Fadime Yılmaz

Alanya'nın yeni nesil radyosu Dim Radyo'da hafta içi her gün 09-00-11.00 saatleri arasında dinleyicileriyle buluşan Gökhan Koca ile Günaydın Alanya’nın bu haftaki konuğu Access Bars Enerji Terapisti Fadime Yılmaz olacak

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:46
Dim Radyo'da konuk Enerji Terapisti Fadime Yılmaz
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PROGRAMINDA her Cuma birbirinden renkli simaları konuk eden Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Koca, “27 Nisan Cuma günü programımın söyleşi bölümünde Access Bars Enerji Terapisti (Bilinçaltı Dili Mucizeler 1. Modül Eğitmeni) Yılmaz’ı konuk edeceğim. Yaşamınız tam olmasını istediğiniz gibi değil mi? Daha fazlasını mı arzu ediyorsunuz? İmkansız olduğuna karar verdiğiniz her şey kapılarını açsaydı ne olurdu? Merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını ve daha fazlasını bu söyleşide bulacaksınız. Sakın kaçırmayın. Söyleşimiz saat 10.00’da başlayacak" dedi. 
DİM RADYO NASIL DİNLENİR?
"Alanya'nın yeni nesil radyosu" Dim Radyo'ya www.dimradyo.com adresine masaüstü ile dizüstü bilgisayarlarınızdan, cep telefonlarınız ile tabletlerinizden girerek kolayca ulaşabilirsiniz. 
DİM RADYO UYGULAMASINI İNDİRİN
İphone telefonlar, İpad ve İpod'lar için AppStore'dan 'Dim Radyo' yazıp arayarak Dim Radyo uygulamasını indirebilirsiniz. Samsung, LG ve benzeri Android telefonlar için de Google Play Store'dan 'Dim Radyo' yazıp arayarak uygulamayı indirebilirsiniz. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Dim RadyoEnerji TerapistiFadime YılmazAlanya
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