Dim, otobüslerdeki farklı fiyat tarifesine dikkat çekti Bacak düğmeye bastı

ALANYA-Mahmutlar-Kargıcak otobüs hattında çalışan bazı otobüs şoförleri yerliye ayrı yabancıya ayrı fiyat uygulaması başlattı. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in “İmam gaz yaparsa cemaat ne yapar? Şekil A: Teleferik tarifesi” diyerek dikkat çektiği fiyatlara tepki yağdı. Bir halk otobüsünün girişinde duyarlı bir vatandaşın çektiği fotoğrafta, yerliye 4 lira olan bilet fiyatının yabancı turistlere 1 Euro veya 1 Dolar yazan tabelaya tepkiler çığ gibi arttı. Duayen gazeteci Dim’in çağrısı üzerine Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak düğmeye bastı. Başkan Bacak, farklı fiyat uygulamasının suç olduğuna dikkati çekti, konunun takipçisi olduklarını ve gereken cezai işlemlerin başlatıldığını belirterek, “Bugün gazetelerde çıkan özellikle Mahmutlar- Kargıcak hattında bulunan otobüslere ait olan euro- dolar cinsinden alınan fiyat tarifesi kişisel ve kendi elleriyle yapılan bir tarifedir. Şuan da kordinatörümüzle birlikte hareket ediyoruz. İlyas Şirin’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Cuma Pazarı’nda bulunan otobüs durağında zabıta ekiplerimiz bu fiyat tarifeleri üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Kim bu tür eliyle fiyat tarifeleri düzenlerse suç işler. Gerekirse bunun hakkında suç duyurusunda bulunuruz. Eliyle yazılan fiyat tarifesi ayrıca sahte evraktır. Benim olduğum yerde bu tür hataları asla kabul etmem. Zabıta arkadaşlarımıza gösterdikleri çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Duayen Gazeteci Mehmet Ali Dim’e çok teşekkür ediyorum. Bizlere duyurmasaydı bizlerin duyma şansı yoktu” dedi.