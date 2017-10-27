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Dim Medya'ya tebrik yağmuru sürüyor

Mahmutlarspor Kulübü Başkanı Bağışlar ve İkinci Başkan Pişkin ile Alanya'nın tanınmış gençleri Dim Medya A.Ş'ye sürpriz yaptılar  

Dim Medya'ya tebrik yağmuru sürüyor

Mahmutlarspor Kulübü Başkanı Bağışlar ve İkinci Başkan Pişkin ile Alanya'nın tanınmış gençleri Dim Medya A.Ş'ye sürpriz yaptılar  

27 Ekim 2017 Cuma 20:04
Dim Medya'ya tebrik yağmuru sürüyor
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DİM Medya A.Ş'nin amiral gemisi Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü ve Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV'nin açılışı ile Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in, yakın dostu merhum Arif Ahmet Denizolgun'un hiç bilinmeyen yönlerini anlattığı kitabı 'Adanmış Bir Ömür'e ilişkin ziyaretler sürüyor. 
Alanya'nın tanınmış işadamları olan, Mahmutlarspor Kulüp Başkanı Yılmaz Bağışlar ve İkinci Başkan Abdullah Pişkin, Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü ve Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV'nin açılışı nedeniyle Dim'e tebrik ziyaretinde bulundular. Bağışlar "Yeni Alanya'nın 50'nci yaşına ulaşması Alanyalılar için de bir övünç kaynağı. Başarı diliyoruz. Ayrıca Dim TV'nin de bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Dim'e Mahmutlarspor'a verdiği destekler için bir teşekkür plaketi sunan Bağışlar, ayrıca Dim ve tüm Alanya halkını 29 Ekim Pazar günü saat 14.00'de Kestel sahasında oynanacak olan Alanya derbisi, 1. Amatör Küme mücadelesi Mahmutlarspor-Alanya Belediyespor maçına davet etti. 
GUZYAKA'DAN SÜRPRİZ 
Dim'in ziyaretçileri arasında, önceki dönemlerde AK Parti Alanya Gençlik Kolları'nda aktif şekilde görev yapan ve gelecek kongrede ismi Gençlik Kolları Başkan Adayı olarak geçen Ahmet Guzyaka ile Turgut Aktaş da vardı. Dim'in ilkokul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını çerçeveletip hediye eden Guzyaka, Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümünü kutladı, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV için de 'Hayırlı olsun' dedi. Guzyaka ayrıca Dim'e, yakın dostu merhum Arif Ahmet Denizolgun'un hiç bilinmeyen yönlerini anlattığı kitabı 'Adanmış Bir Ömür'ü imzalattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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Anahtar Kelimeler:
MahmutlarsporDim MedyaAbdullah PişkinYENİ Alanya
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