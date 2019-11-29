Dim Medya tüm dünyada

DİM Medya yayınları fark yaratmaya devam ediyor. Alanya basınının amiral gemisi Yeni Alanya, Akdeniz Bölgesi'nin değişmez lideri www.yenialanya.com, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv), Dim Radyo ve yabancı dildeki yayınlarımız, Apple Store ve Google Play uygulamalarımız ile akıllı telefonlarda, Artı Digital ile akıllı televizyonlarda.