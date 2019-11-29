Dim Medya tüm dünyada
Akdeniz bölgesinin medyadaki lideri Dim Medya yayınları artık dünyanın her yerinde
GÜNCEL 29.11.2019, 23:30 29.11.2019, 23:39
DİM Medya yayınları fark yaratmaya devam ediyor. Alanya basınının amiral gemisi Yeni Alanya, Akdeniz Bölgesi'nin değişmez lideri www.yenialanya.com, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv), Dim Radyo ve yabancı dildeki yayınlarımız, Apple Store ve Google Play uygulamalarımız ile akıllı telefonlarda, Artı Digital ile akıllı televizyonlarda.
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Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 29 Kasım 2019
|İmsak
|06:18
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|13
|20
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Gençlerbirliği
|13
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Çaykur Rizespor
|12
|14
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|13
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. İstanbulspor
|13
|15
|12. Altay
|12
|15
|13. Giresunspor
|12
|13
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6