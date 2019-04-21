Dim Medya sponsorluğunda Alanya’da bir ilk!

TÜRKİYE'DE 4 senedir MUNCL ve Uskudar MUN konferanslarını düzenleyen ekibin katkısıyla Alanya’da 20-23 Nisan 2019 tarihlerinde 200 kişinin katılımıyla Alanya Model Birleşmiş Milletler Konferansı Alanya Bil Koleji’nin ev sahipliğinde, Dim Medya A.Ş. medya sponsorluğunda gerçekleşti. Delegeler açılış konuşmalarını yaparak dünya sorunlarını çözmek ve çözüm önerilerinin temellerini atmayı amaçladıklarını anlattı. Bil Alanya Koleji ve Dim Medya organizasyonu işbirliği ile hazırlanan 2019 Alanya Model BM konferansı 2 gün daha devam edecek.

MUN NEDİR?

Açılımı Model Birleşmiş Milletler olan konferans, Birleşmiş Milletlerin lise ve üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen simülasyonudur. İlk olarak Harvard Üniversitesi’nde gerçekleşen konferans daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır.Türkiye’de ise günümüzde birçok kaliteli kurum tarafından düzenlenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 10:03