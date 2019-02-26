Dim Medya sponsorluğunda Alanya'da bir ilk!

TÜRKİYE'DE 4 senedir MUNCL ve Uskudar MUN konferanslarını düzenleyen ekibin katkısıyla Alanya’da 20-23 Nisan 2019 tarihlerinde 200 kişinin katılımıyla Alanya Model Birleşmiş Milletler Konferansı Alanya Bil Koleji’nin ev sahipliğinde, Dim Medya A.Ş. medya sponsorluğu ile düzenlenecek. 15-21 yaş arası gençlerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak bir ülkeyi temsilen katıldığı, dünya sorunlarına İngilizce çözüm aradığı organizasyona tüm Alanyalılar davet edildi. Organizasyona ilişkin detaylı bilgi için www.alanyamun.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 17:46