Dim Medya A.Ş. sponsorluğunda: 'Model BM' için geri sayım

TÜRKİYE'DE 4 senedir MUNCL ve Uskudar MUN konferanslarını düzenleyen ekibin katkısıyla Alanya’da 20-23 Nisan 2019 tarihlerinde 200 kişinin katılımıyla Alanya Model Birleşmiş Milletler Konferansı Alanya Bil Koleji’nin ev sahipliğinde, Dim Medya A.Ş. medya sponsorluğu ile düzenlenecek. 15-21 yaş arası gençlerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak bir ülkeyi temsilen katıldığı, dünya sorunlarına İngilizce çözüm aradığı organizasyona tüm Alanyalılar davet edildi. Organizasyona ilişkin detaylı bilgi için www.alanyamun.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.